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Anıtkabir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Anıtkabir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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ANKARA'da binlerce kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e akın etti.

ANKARA'da binlerce kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e akın etti.

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından halka açıldı. Her yaştan binlerce vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Kimi ailesiyle, kimi arkadaşlarıyla kimi de yalnız başına Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirip, özel günü ölümsüzleştirdi. Aslanlı Yol'dan yürüyüp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden vatandaşlar, dua okuyup karanfil bıraktı. Farklı şehirlerden de Ankara'ya gelen taraftar grupları, sivil toplum kuruluşları üyeleri, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

'KATILIMIN FAZLA OLMASI HEYECAN VERİYOR'

Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar arasında yer alan 'Aşık Kanber' mahlaslı ses sanatçısı Kanber Gürbüzdal (67), "Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor tüm ülkemizde. Bu sene katılımın biraz daha fazla olması ayrı bir heyecan veriyor yarınlar için, gençler için" dedi.

Cumhuriyet'in 101'inci yılında Anıtkabir'de olmaktan duyduğu ifade eden Özlem Baysal ise "Bayramımız kutlu mutlu olsun. Yani umarım Ata'ma olan inançlarını kaybetmezler, ülkemize olan inançlarına. Aynı şekilde her yıl burada olacağımıza eminim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir Politika Güncel Ankara

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