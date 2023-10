ANITKABİR'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİ

CUMHURİYET'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 7'den 70'e vatandaşların akınına uğradı.

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Kimi ailesiyle, kimi arkadaşlarıyla kimi de yalnız başına Anıtkabir'e akın eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirip, özel günü ölümsüzleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk de, Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, gösteri uçuşunu heyecanla ve coşkuyla izledi. SoloTürk'ün gösterisi, vatandaşlar tarafından alkış aldı.

100'ÜCÜ YILIN BEBEKLERİ ANITKABİR'DE

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında doğan Çağan İpek ve Maya Aksu da anne ve babalarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. 6 aylık olan Çağan bebeğin babası Utku İpek, Anıtkabir'e gelmek için sabah erken saatlerde evlerinden çıktıklarını ifade ederek, "Oğlum 2023 doğumlu. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, oğlumun da burada bulunmasını istedik. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Cumhuriyet Bayramı yaşamak için ailecek buraya geldik. Biz, anne-babası olarak 1'inci yüzyılı yaşadık. Muhtemelen 2'inci yüzyılı görmeyeceğiz. Umarım 2'inci yüzyılı gören, yaşayan torunlarım olur" dedi.

Maya bebeğin babası Tolga Aksu da Cumhuriyet coşkusunu ailece yaşamak için Anıtkabir'e geldiklerini ifade ederek, "Cumhuriyet'in 100'ncü yılında, kızım Maya ile beraber Ata'mızı ziyarete geldik. Cumhuriyet, her zaman yaşayacak. Biz, Atatürk'ün çocuklarıyız. O bize, zorluklarla kurduğu bu ülkeyi emanet etti. Bize de düşen de 2'inci, 3'üncü yüzyılda Cumhuriyet'e sonsuza kadar sahip çıkmaktır. Umarım çocuklarımıza da güzel bir dünya bırakabiliriz" ifadelerini kullandı.

'YENİ YÜZYILDA MEMLEKETE HUZUR DİLİYORUM'

Cumhuriyet'in ilk yüzyılına tanıklık eden vatandaşlar da Anıtkabir'deydi. Mehmet (84) ve Sultan Turalı (79) çifti Anıtkabir'de 100'üncü yıl coşkusunu yaşadı. Mehmet Turalı, bugün farklı bir bayram yaşandığını söyleyerek, "Bizler, Atatürk oldukça varız. Onun izinden çıkmayız. Bugün burası çok kalabalık. Gençler, burada çok fazla. Kaç saattir buraya gelmekte zorlanıyorlar kalabalıktan dolayı. Yeni yüzyılda memlekete huzur diliyorum" dedi.