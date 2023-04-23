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Anıtkabir'de 23 Nisan dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Anıtkabir'de 23 Nisan dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Güncel Haberler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.

Anıtkabir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğrenciler ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı.

Ankara'daki sağanağa rağmen ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıkan ziyaretçiler, getirdikleri çiçekleri Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Anıtkabir 23 Nisan Güncel Haberler

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