Anıl Şallıel ve Arkadaşları Konser Serisi Başlıyor

Müzisyen Anıl Şallıel'in hazırladığı 'Anıl Şallıel ve Arkadaşları' konser serisi, 12 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak. Caz, pop ve alternatif müziğin harmanlandığı projeyle dinleyicilerin Mayıs 2026'ya kadar buluşması planlanıyor.

Müzisyen Anıl Şallıel'in hazırladığı, "Anıl Şallıel ve Arkadaşları" konser serisinin ilki 12 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek.

Konser serisine ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle caz, pop ve alternatif müziğin harmanlanması amaçlanıyor.

Projenin yapımcılığını Özge Şenocak ve Çiçek Çakır üstlenirken, konser serisinin Mayıs 2026'ya kadar dinleyicilerle buluşmaya devam etmesi planlanıyor.

