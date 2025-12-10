"Anıl Şallıel ve Arkadaşları" AKM'de müzikseverlerle buluşacak

Saksafon virtüözü, besteci ve prodüktör Anıl Şallıel, 13 Aralık'ta müziğin çok sesliliğini sahneye taşıyan "Anıl Şallıel ve Arkadaşları" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan Şallıel, albüm çalışmasının devamı niteliğindeki konserde Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) sahneye çıkmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir yıl önce Warner Müzik ile "Anıl Şallıel ve Arkadaşları" isimli bir albüm projesi yaptığını belirten Şallıel, "Orada 15 sanatçı arkadaşlarımla şarkılar söyledik ve bunun bir konsere dönüşmesini istedik. Bu isteği de AKM'deki konserlerle taçlandırıyoruz. Sezon boyunca birçok konser yapacağız ve çok değerli isimler benimle beraber olacak." dedi.

Konserde farklı isimlerin kendisine eşlik edeceğini vurgulayan Şallıel, "Senelerdir sektörde beraber çalıştığım çok değerli arkadaşlarımla beraber AKM'de böyle bir konser serisi gerçekleştiriyoruz. 13 Aralık'taki açılış konserimizde MLisa, Aydilge, Aşkım Kapışmak, Ceza, Melis Fis, Elif Buse Doğan ve yurt dışından çok ünlü sanatçılarımız bizimle birlikte olacak. Albümde çalıştığım çok değerli grup arkadaşlarımız da bana eşlik edecek." ifadelerini kullandı.

Şallıel, izleyenleri müzikal bir serüvenin beklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Müzikseverler ilk olarak geçen sene Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdiğim turneden harika parçaların bir seçkisini dinleyecek. Onun dışında MLisa'ya yaptığım özel aranjmanları, Aydilge'nin çok güzel şarkılarını dinleyip, harika bir orkestra izleyecekler. Gerçekten her biri kendi alanlarında üstat isimler."

Türkiye'deki müzik endüstrisi ve cazın durumuna dair değerlendirmelerde bulunan sanatçı, güzel müziğin önemine dikkati çekti. Şallıel, şöyle devam etti:

"Şu anda yeni jenerasyon ne yazık ki bazı müziklerden dolayı başka yerlere kayıyor. Ben de elimizden geldiğince 'güzel müziği' insanlara lanse etmeye çalışıyorum. Çünkü abilerimiz güzel müziği bizlere aşıladı. Bizden sonra gelen arkadaşlarımıza bunu aşılamak üzere saksafon, flüt, oba gibi enstrümanları konservatuvarda öğretim sürecine giriyoruz."

"Müzik birleştirici bir anlama sahip"

Anıl Şallıel, Türkiye'de son dönemde rap ve trap müziğin ön planda olduğuna işaret ederek, "Ama yeni dönemde yetişen çok güzel genç arkadaşlarımızı da görüyoruz. Açıkçası bundan dolayı mutlu oluyorum. Caz, 1930'lardan bugüne gelen bir müzik. Ülkemizde de şu anda çok güzel arkadaşlarımız bunu temsil ediyor. Ben de aynı şekilde temsil etmeye ve elimde gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Müzik endüstrisinin farklı alanlarında hizmet veren Şallıel, müziği bir bütün olarak düşündüğünü anlattı.

Şallıel, uzun yıllardır müzik dünyasının içinde olduğunu, Volkan Konak, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Funda Arar, Teoman, Göksel ve dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştığını ya da albüm kayıtları yaptığını dile getirdi.

"Bence müziği ayırmamak gerekiyor." diyen sanatçı, "Müzik ayrımı bence çok yanlış bir şey. 'Müzik ruhun gıdasıdır' dediğimiz için ayrıma gerek yok diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Dinleyicileri konserde çok güzel bir müzikal çeşitlilik bekliyor"

Anıl Şallıel, müziğin birleştirici gücüne de değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim 'Türk caz musikisi' diye bir konseptim var. Bu daha önce benim yaptığım bir albüm projesine dayanıyor ve bununla alakalı üniversitelerde doktora tezleri yazıldı. Türk caz müziği saksafonla nasıl yapılır? Saksafonu cazın bir parçası olarak gördüğümüz için Türk müziğine buna entegre etmek çok zordur. Biz klarnetin verdiği güzel Türk müziği tınılarını saksafona da geçirdik. Ut ve kemanı da burada anabiliriz. Böylece Türk müziğinin geniş yelpazesini enstrümanlara aktarıyoruz."

Konserde farklı enstrümanlara da yer vereceklerini kaydeden sanatçı, "Sahnede benim yanımda ut virtüözü, ayrıca ünlü bir trompet ve bir de davul sanatçısı olacak. Ayrıca hem Türk müziği hem de pop müziği sanatçısı sahne alacak. Aslında her iki türün kombinini bir arada göreceğiz. Dinleyicileri konserde çok güzel bir müzikal çeşitlilik bekliyor. Böylece müziğin birleştirici bir unsur olarak gücünü ortaya koyacağız." diye konuştu.

Müziğin renkleri AKM'de buluşuyor

Türkiye'nin müzik sahnesine taze bir soluk getirmeyi hedefleyen bu özel seride sanatçılar Anıl Şallıel, Aydilge ve MLisa tanıdık melodileri yepyeni tınılarla, farklı türleri bir araya getiren modern bir dokunuşla yorumlayacak.

Her konserde farklı bir müzikal yolculuk sunan "Anıl Şallıel ve Arkadaşları" konser serisi, nefesli ve yaylı orkestranın gücüyle müziğin, sahne sanatları ve eğlencenin iç içe geçtiği özgün bir deneyim vadediyor.

Müziğin birleştirici gücünün sahneye taşınacağı ve yapımcılığını Özge Şenocak ve Çiçek Çakır'ın üstlendiği konser serisi, Mayıs 2026'ya kadar her ay farklı konuklarla AKM'de sanatseverlerle buluşacak.