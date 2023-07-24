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Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı

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Tekirdağ'da koşarak bir anda yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da koşarak bir anda yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya kaldırımında yürürken bir anda koşarak yolun karşısına geçmek isteyen E.S.A. isimli yayaya, Cumhuriyet Parkı istikametinden Santral kavşağı yönüne seyreden M.Ö. idaresindeki otomobil çarptı.

Kaza sonrası yaralanan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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