- Aniden yola çıkan 3 çocuğa otomobil çarptı, o anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolsüz bir şekilde aniden yola çıkan 3 çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 3 çocuk kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. O sırada 44 ADU 106 plakalı aracı ile seyir halinde olan sürücü M.Ş.Ç., firen ve manevra yapması rağmen kurtaramayarak çocuklara çaptı. Çarpmanın etkisi ile çocuklar yere düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.