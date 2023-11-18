Aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle ilçe merkezinde kurulan pazar alanında, esnafların çoğu tezgahını kapatırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise sığınacak yer aradı.

Aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle ilçe merkezinde kurulan pazar alanında, esnafların çoğu tezgahını kapatırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise sığınacak yer aradı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde birçok ara sokakta su birikintileri oluştu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmurdan sığınacak yer aradı. İlçe merkezinde kurulan pazar alanında yağmur nedeniyle birçok esnaf tezgahını kapattı.

Yağmur yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi ve yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.