- Aniden bastıran yağmur 10 dakikada yolları göle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da öğleden sonra aniden bastıran yağmur sonrasında yollar 10 dakika içinde göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirirken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağmur sonrasında Çorlu'da sürekli olarak göle dönen bazı noktalarda yine benzer görüntüler yaşandı. Eski kiler, Cumhuriyet Meydanı ve Kurtuluş Caddesi'nde yeni köprülü alt geçit kavşağında yoğun su birikintileri oluştu.

Yine Ziya Bey Caddesi, asri mezarlık kavşağı, Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı mahalle kesimlerinde yoğun su birikintileri sebebiyle araçlar zaman zaman geçmekte zorlandı.