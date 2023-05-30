Aniden bastıran yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de aniden bastıran sağanak yağış kent merkezindeki caddeleri göle çevirdi, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Kırıkkale'de saat 15.30 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Sağanak sebebiyle Millet Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi'nde su birikintileri oluştu, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek korunmaya çalıştığı görüldü. Belediye görevlileri de su birikintilerinin olduğu cadde ve bulvarlarda su tahliyesi yaptı.