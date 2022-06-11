Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi - Haberler

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Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Tayyar - Güncel
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- Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

- Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Hürriyet ve Esentepe mahallelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak, 15 dakika sürerken, yollar göle döndü. Şiddetli yağışı yağmur suyu hattı da kaldıramadı.

Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar, kapalı alanlara sığındı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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