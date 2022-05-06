Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü - Haberler

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Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdüHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.

Aniden bastıran kar yağışı Yüksekova'yı beyaza bürüdü

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.

Öğlen saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünün Konak mezrasında kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Mayıs ayına rağmen her tarafın beyaza büründüğünü ifade eden Fikret Kağan, "Bugün sabah saatlerinde yağmur yağışı ve rüzgar vardı. Öğlen saatlerinde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla her yer beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle meradaki koyunlarımızı ağıllara getirmek zorunda kaldık. Mayıs ayına rağmen her yer bembeyaz oldu" dedi.

İlçe merkezinde de yağışlar devam ederken, yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

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