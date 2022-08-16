Ani'nin 958'inci fetih yıl dönümü kutlandı

BÜYÜK Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 958'inci yıl dönümü, törenle kutlandı. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, konuşmasında, "Ağustos ayı, Türk'ün kahramanlık ve yiğitlik ayıdır" dedi.

Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 958'inci yıl dönümü, törenle kutlandı. Türkiye-Ermenistan sınırındaki UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde karşılama merkezinde düzenlenen program, bayraklı yürüyüşle başladı. Protokol üyeleri ve bölge halkı, Türk bayraklarıyla Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk cami olan tarihi Ebu'l Manuçehr Camisi'ne kadar yürüyüp, burada dua etti. Yöresel danslar, aşık atışması, Kafkas Halk Oyunları gösteri, Mehteran Takımı konseri ve at yarışının yapıldığı programda, şehrin anahtarı, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e takdim edildi.

Kazı çalışmalarının yanında bölgeye gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak kafe-restoran, lavabolar, mescit, satış yerleri gibi ünitelerin de yer aldığı karşılama merkezi projesinin tamamlanıp hizmete sunulduğunu belirten Vali Öksüz, "Amacımız, Ani Ören Yeri'nin tarihi ve kültürel önemini ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda bu muhteşem zenginliği, kültürel zenginliği gelecek nesillerin de istifadesine sunmaktır. Bölgenin yerli halkı yaşamını, 1960 yılına kadar Bostanlar Deresi Vadisi'ndeki mağaralarda sürdürmüş ve bu tarihten sonra Ani köyünün oluşumuna kadar da Anadolu'nun İlk Türk Camisi unvanına sahip Ebu'l Menuçehr Cami kullanılmıştır. Ancak daha sonraki süreçte oluşan tahribat ve yaşanan olumsuzluklardan dolayı Ebu'l Menuçehr Cami, ibadet edilemez hale gelmiştir. Ani'nin en önemli zenginliklerinden olan Ebu'l Menuçehr Cami; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Serhat Kalkınma Ajansı'mız iş birliğiyle ortak yürütülen restorasyon çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yıl ibadete açılmış ve ezan sesi yeniden yükselmeye başlamıştır. Bu manada; Ebu'l Menuçehr Cami'nin ibadete açılmasını, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kadar önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu nedenle mutluyuz, gururluyuz, kıvançlıyız. Bizler için zaferler ayı olan ağustos ayında Ani'yi fethederek Anadolu'ya girişimizi sağlayan Ebu'l Feth Sultan Alparslan başta olmak üzere, tüm fetih ve savaşlarda, vatan savunmasında, iç güvenlik operasyonlarında cennet vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.