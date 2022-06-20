Angola'nın Moçamedes şehri kentsel dönüşümle yeniden hayat kazanıyor - Haberler

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Angola'nın Moçamedes şehri kentsel dönüşümle yeniden hayat kazanıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Moçamedes, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun buluşması sayesinde canlı renklerle ve yenilenmiş bir topluluk duygusuyla sanata, mimariye ve sinemaya adanmış bir şehrin derin tarihine selam veren gerçek bir rönesans yaşıyor.

Moçamedes, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun buluşması sayesinde canlı renklerle ve yenilenmiş bir topluluk duygusuyla sanata, mimariye ve sinemaya adanmış bir şehrin derin tarihine selam veren gerçek bir rönesans yaşıyor.

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