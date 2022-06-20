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İstanbul'da kentsel dönüşüm | "İmza atın, devlete güvenmiyor musunuz?" Angola'nın Moçamedes şehri kentsel dönüşümle yeniden hayat kazanıyor Moçamedes, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun buluşması sayesinde canlı renklerle ve yenilenmiş bir topluluk duygusuyla sanata, mimariye ve sinemaya adanmış bir şehrin derin tarihine selam veren gerçek bir rönesans yaşıyor. Moçamedes, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun buluşması sayesinde canlı renklerle ve yenilenmiş bir topluluk duygusuyla sanata, mimariye ve sinemaya adanmış bir şehrin derin tarihine selam veren gerçek bir rönesans yaşıyor. DailyMotion.com / Güncel Güncel Haberler

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