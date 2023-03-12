Angola, isyancılarla mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek

Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) isyancılarla mücadeleye destek için asker sevk edeceğini duyurdu.

Angola Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, isyancı 23 Mart Hareketi (M23) milislerinin konuşlandığı bölgeye asker gönderme kararı alındığı belirtildi.

Kararın KDC'li yetkililerle istişare içinde alındığı aktarılan açıklamada, birliğin aynı zamanda ateşkesi izleme heyetini de koruyacağı ifade edildi.

Açıklamada, meclisten çıkarılacak tezkereyle KDC'ye gidecek birliklere ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ve bölge liderlerine de bilgi verildiği vurgulandı.

Angola, isyancılardan ötürü Ruanda ve KDC arasında büyüyen gerginliğe son vermek için aylardır arabuluculuk yapıyor.

Ateşkes bozuldu

Geçen hafta içinde KDC ordusu ile M23 üyeleri arasında ülkenin doğusunda çatışmaların devam ettiği ve ateşkesin ihlal edildiği ileri sürülmüştü.

KDC'nın doğusunda birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçiren M23 üyeleri, son olarak ülkenin doğusundaki stratejik öneme sahip Mushaki ve Rubuya şehirlerini almıştı.

M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi metal ve mineraller açısından zengin topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Doğu Afrika Topluluğu, M23 ilerleyişi sonrası KDC'nin doğusuna barış gücü askerleri konuşlandırmıştı.