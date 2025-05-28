Angola'da Petrol Platformunda Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Angola'da bir petrol platformunda çıkan yangında yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti.

Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanlığından yapılan açıklamada, Angola açıklarındaki bir petrol platformunda 20 Mayıs'ta çıkan yangında yaralanan ve tedavi görmekte olan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, yangının, platformun planlı bakımdan geçtiği sırada meydana geldiğini ve 17 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu kaydetti.