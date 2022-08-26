Angola'da iktidar partisi seçim zaferine yakın

Angola'da 24 Ağustos'taki genel seçimleri, bağımsızlığından bu yana ülkeyi yöneten Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketinin (MPLA) kazandığı görülüyor.

Angola Seçim Komisyonunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki MPLA 3 milyon 162 bin oyla toplam oyların yüzde 51,07'sini, muhalefet partisi Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik (UNITA) ise 2 milyon 727 bin oyla yüzde 44,05'ini aldı.

MPLA'nın vekil sayısı 124, UNITA'nın 90, diğer partilerin ise 6 oldu.

Şimdiye dek sandıkların yüzde 97,03'ü sayılırken, açılmayan sandıkların sonuçları değiştirmesi beklenmiyor.

İki ezeli siyasi rakip olan MPLA ve UNITA, ülkenin bağımsızlığını kazanması sonrası iç savaşta yıllarca çatışmıştı.

Seçimde, MPLA'nın adayı Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, UNITA'nın adayı Adalberto Costa Junior'a karşı yarıştı.

En fazla oy alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanı oluyor

Angola'da 2010'da yapılan yasa değişikliğiyle seçmenler hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı için tek bir partiye oy veriyor. En fazla oyu alan partinin başındaki isim cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor.

14 milyon seçmenin bulunduğu ülkede cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin görev süresi 5 yıl ve bir cumhurbaşkanı en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

Ülkedeki 18 idari bölge, cumhurbaşkanınca atanan valiler tarafından yönetiliyor.

Joao Lourenço kimdir?

1954 yılında dünyaya gelen Lourenço, Portekiz işgaline karşı mücadele veren 10 çocuklu bir ailede büyüdü.

Portekiz'e karşı MPLA saflarında savaşan Lourenço, daha sonra Sovyetler Birliği'nde askeri eğitim aldı.

Lourenço, 1982'de ülkesine döndü ve 1984'te siyasete girerek Moxico Valisi oldu.

90'lı yıllarda MPLA'da farklı görevler alan Lourenço, 1998 yılında parti genel sekreterliğine yükseldi.

2014-2017 döneminde ülkenin savunma bakanı olarak görev yapan Lourenço, 2017'den bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.