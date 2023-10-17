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Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Welby: "(İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) Bu, masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır.

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Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Welby: "(İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) Bu, masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır.

Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Welby: "( İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) Bu, masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır. Hastaneyi, Anglikan Kilisesi yönetiyordu."

Kaynak: AA / Güncel

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