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Angkor Wat Tapınağı, 29. Uluslararası Yarı Maraton'a Ev Sahipliği Yaptı

Angkor Wat Tapınağı, 29. Uluslararası Yarı Maraton'a Ev Sahipliği Yaptı
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Kamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki Angkor Wat tapınağı, 87 ülkeden yaklaşık 14.000 sporcunun katıldığı 29. uluslararası yarı maratona ev sahipliği yaptı.

PUNOM PEN, 3 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Siem Reap eyaletinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Angkor Wat tapınağı, 87 ülke ve bölgeden yaklaşık 14.000 profesyonel ve amatör sporcunun katıldığı 29. uluslararası yarı maratona ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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