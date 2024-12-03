Angkor Wat Tapınağı, 29. Uluslararası Yarı Maraton'a Ev Sahipliği Yaptı

PUNOM PEN, 3 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Siem Reap eyaletinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Angkor Wat tapınağı, 87 ülke ve bölgeden yaklaşık 14.000 profesyonel ve amatör sporcunun katıldığı 29. uluslararası yarı maratona ev sahipliği yaptı.