Angkor Arkeolojik Parkında Buda Heykelleri Bulundu

SIEM REAP, 30 Nisan 2024 (Xinhua) -- Kamboçya'daki Angkor bölgesinin korunması ve yönetiminden sorumlu kurum olan Apsara Ulusal İdaresi (ANA) tarafından Salı günü yapılan açıklamada, arkeologların ülkenin kuzeybatısındaki Angkor arkeolojik parkında yer alan Ta Prohm tapınağında yaptıkları kazılarda kumtaşından yapılmış Buda heykellerine ait 100'den fazla parça bulduğu belirtildi.