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Angıt yavrularının yiyecek mesaisi

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
Angıt yavrularının yiyecek mesaisi

Sarıkamış'ta, yumurtadan yeni çıkan angıt yavruları sulak alanlarda yiyecek aradı.

Sarıkamış'ta, yumurtadan yeni çıkan angıt yavruları sulak alanlarda yiyecek aradı.

Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleriyle her mevsim doğa ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan ilçe, birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Yeşilbaş ördek, ibibik, saka ve balıkçıl gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Keklik Vadisi'ndeki küçük göletler, yumurtadan yeni çıkan angıt yavrularıyla renklendi.

Anneleriyle suda yiyecek ararken görüntülenen angıt yavruları, doğaya güzellik kattı.

Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü angıt, yaban kuşu olarak biliniyor.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıkamış Sarıçam Güncel Haberler

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