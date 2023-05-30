Angıt yavruları yumurtadan çıktı, koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yumurtadan çıkan angıt yavrularına ve annelerine özenle bakıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yumurtadan çıkan angıt yavrularının ve annelerinin DKMP 15. Bölge Müdürlüğünce koruma altına alınarak özenle bakıldığı belirtildi.