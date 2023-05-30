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Angıt yavruları yumurtadan çıktı, koruma altına alındı

Güncel Haberler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yumurtadan çıkan angıt yavrularına ve annelerine özenle bakıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yumurtadan çıkan angıt yavrularının ve annelerinin DKMP 15. Bölge Müdürlüğünce koruma altına alınarak özenle bakıldığı belirtildi.

Angıt yavruları yumurtadan çıktı, koruma altına alındı

ANKARA Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yumurtadan çıkan angıt yavrularına ve annelerine özenle bakıyor.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yumurtadan çıkan angıt yavrularının ve annelerinin DKMP 15. Bölge Müdürlüğünce koruma altına alınarak özenle bakıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Güncel Haberler

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