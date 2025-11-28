Haberler

ANFİDAP Üyeleri BMGK Kararını Protesto Etti

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Basın açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırıların devam ettiğine vurgu yapıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararını ve İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Büyükelçilik önünde toplanan grup, "BMGK kararı Gazze'yi işgal projesidir" yazılı pankart açtı.

ANFİDAP adına basın açıklamasını okuyan Eyüp Medet, Gazze'deki İsrail soykırımının 784 gündür devam ettiğini, İsrail saldırılarında yaklaşık 77 bin insanın katledildiğini belirtti.

İsrail saldırılarının ateşkese rağmen sürdüğüne işaret eden Medet, "Barış Zirvesi Niyet Beyanı"nın imzalanmasının ardından yüzlerce insanın öldürüldüğünü söyledi.

İsrail'in, ateşkes şartlarını ihlal ederek insani yardımların Gazze'ye girişine de izin vermediğini dile getiren Medet, "Gazze halkı bugün soğukta, açlık içinde, sağlık hizmetinden mahrum ve tamamen işgal ve abluka altında yaşamaya devam etmektedir. Bu tablo bir kez daha göstermiştir ki İsrail'in sözüne asla güvenilmez. Ateşkese arabulucu olan devletlere sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Gazze direnişinin, Birleşmiş Milletler (BM) gibi güvenilirliğini kaybeden kurumların çöküşünü de gösterdiğini ifade eden Medet, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı, İsrail'in savaşta elde edemediğini masada kazanma girişimidir. Bu karar, insani değil, siyonizm ve emperyalizm lehine siyasi bir tercihtir. Gazze'ye uluslararası vesayet dayatılmakta, direnişin silahsızlandırılması istenmekte, bu da Gazze'ye yerleştirilmek istenen güvenlik gücünü işgalin bir parçası haline getirmektedir. Bu kararı reddediyoruz. Bu karar çözüm değil, yeni krizlerin kapısıdır. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemini, Filistin halkının kabul edebileceği bir düzenleme için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
