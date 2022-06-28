Android 13 için geri sayım! One UI 5.0 çıkış tarihi belli oldu
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SamMobile, beta sürecine girecek One UI 5.0 arayüzünün kararlı yapısının çıkış tarihini duyurdu. İşte One UI 5.0 çıkış tarihi!
Google'ın geçtiğimiz ay Android 13'ü tanıtmasıyla akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Halihazırda beta sürecinde bulunan yeni sürüm, önümüzdeki aylarda kararlı yapısıyla kullanıma sunulacak. Şirketler de Android 13'ü kendi yazılımlarına entegre etmek için mesai harcıyor. Son olarak, One UI 5.0'ın kararlı sürümünün ne zaman geleceği ortaya çıktı. İşte One UI 5.0 çıkış tarihi!
One UI 5.0 kararlı sürüm çıkış tarihi
Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Android 13'ü temel alan One UI 5.0 arayüzünü geliştirmeye başladığı bilgisi ortaya çıktı. Hatta şirketin Galaxy S22 serisiyle temmuzda beta sürecine gireceği ifade edildi. Bu bağlamda testler, temmuzun üçüncü haftasında başlayacak.
Tabii kararlı sürümün çıkış tarihi de merak ediliyor. SamMobile'a göre Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0'ı ekimde genel kullanıma açacak. Hatta önceki sürümlerin kararlı yapılarıyla karşılaştırıldığında çıkış tarihinin bir hayli erken olduğunu bile söylemek mümkün. Zira One UI 4.0, geçen yılın kasım ayında genel kullanıma açılmıştı.
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Android 13 tabanlı One UI 5.0 alması beklenen modeller ise şöyle;
Galaxy S serisi:
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi:
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A03s
Galaxy A12 / A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8++ Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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