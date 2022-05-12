Google bugün düzenlediği etkinlikte yeni Android işletim sistemini tanıttı. Bunun yanı sıra akıllı telefon modellerini, saatini, tabletini ve kulaklığını da gösterdi. Peki yeni Android 13 işletim sisteminin beta sürümü nasıl kurulur?

Google Android 13'ü tanıttı! İşte tüm yenilikler

Android 13 beta nasıl kurulur? Tüm adımlar

Android 13 beta sürümünü kurmanın en kolay yolu, Android Beta programına kaydolmaktır. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Fakat tercihen kullanmadığınız bir cihazda bu işlemi gerçekleştirmeniz öneriliyor. Zira bazı yazılım problemleri ile karşılaşabilirsiniz.

Burayı tıklayarak Android Beta programına kaydolmak için ilgili siteye gidin.

Giriş yaptığını telefonla ilişkili Google hesabında oturum açın.

Uygun cihazlarınız seçeneğine ilerleyin.

Beta programına kaydettirmek istediğiniz cihazı bulun.

Kaydol butonuna tıklayın.

Kablosuz indirmeyi kabul etmek için telefonunuzdan onay verin.

Android 13 beta sürümünü yüklemek için aynı zamanda Android Flash Tool özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Burayı tıklayarak Android Flash Tool sitesine gidin.

Sitenin tarayıcınızda ADB'ye erişmesine izin verin.

Telefonunuzda Geliştirici Seçeneklerini etkinleştirin.

Geliştirici modunu nasıl etkinleştireceğinizi bilmiyorsanız yazının sonundaki videoyu izleyebilirsiniz.

Geliştirici seçeneklerinde USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin.

Cihazınızda OEM Kilit Açmayı etkinleştirin.

Telefonunuzu bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

Açılır pencereden cihazı seçin ve betayı yüklemek için onaylayın.

Android 13 beta kurulabilen cihazlar

Android 13 işletim sistemini destekleyen cihazların sayısı artık her geçen gün artacak. Fakat erkenden deneyimlemek isteyen bazı kişiler beta sürümünü telefonlarına yükleyebilir. İşte destekleyen tüm cihazlar…

Piksel 4

Piksel 4 XL

Piksel 4a

Piksel 4a 5G

Piksel 5

Piksel 5a

Piksel 6

Piksel 6 Pro

Piksel 6A

OPPO Find X5 Pro

OnePlus 10 Pro

ASUS Zenfone8

Realme GT2 Pro

Android 13'ün getirdiği bazı özellikler

Android 13 Material You dizaynıyla geliyor.

Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü

Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı.

Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi.

Kullanıcılar simge teması ve rengini değiştirebiliyor.

Akıllı saat ile Acil SOS gönderilebilecek.

Kilit Ekranı'nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor.

Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri

Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar)

Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi.

Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi.

İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi.

Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.

Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API'si getirildi.

Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi.

Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı.

Bildirim izinleri güncellendi.

Mevcut Android 12 özellikleri iyileştirildi.

Geliştirici seçeneklerine girebilmek için aşağıdaki videodan faydalanabilirsiniz.

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