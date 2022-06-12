Android 13 Beta 3 sorunlarla geldi: Google, Beta 3.1'i yayınladı! - Haberler

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Google, kendine özgü işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Bu bağlamda 8 Haziran günü Android 13 Beta 3'ü tanıttı. Ancak şirket, bazı pürüzlerden dolayı hemen harekete geçti ve sistemini Android 13 Beta 3.1 olarak güncelledi.

Güncelleme nedeni: "Android Beta Geri Bildirim sorunu"

3 gün önce çıkan Android 13 Beta 3, önceki sürümlere kıyasla çok fazla yenilik içermiyor. Öte yandan Google, selefinde yaşanan birçok sorunun giderildiğini belirterek yeni güncellemeyi kullanıcılarına indirmeyi tavsiye etmişti. Fakat Beta 3'te de küçük bir sorun tespit edildi.

Android 13 Beta 3 çıktı! İşte yenilikler

Google, dün "Android Beta Geri Bildirim uygulamasının bazı durumlarda kullanılamaması sorunu" nedeniyle Android 13 Beta 3.1 sürümünü yayınladı. Son sürüm, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro için şu anda kullanımda.

Android 13 Beta 3 programına dahil olan kullanıcılar, TPB3.220513.017.B1 yapı numarasına sahip Beta 3.1'i kısa sürede alabilirler, Ancak Beta 3 programına sahip olmak isteyenler şu yolu izleyerek programa kaydolabilirler.

Burayı tıklayarak Android Beta programına kaydolmak için ilgili siteye gidin.

Giriş yaptığını telefonla ilişkili Google hesabında oturum açın.

Uygun cihazlarınız seçeneğine ilerleyin.

Beta programına kaydettirmek istediğiniz cihazı bulun.

Kaydol butonuna tıklayın.

Kablosuz indirmeyi kabul etmek için telefonunuzdan onay verin.

Android 13 beta sürümünü yüklemek için aynı zamanda Android Flash Tool özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Burayı tıklayarak Android Flash Tool sitesine gidin.

Sitenin tarayıcınızda ADB'ye erişmesine izin verin.

Telefonunuzda Geliştirici Seçeneklerini etkinleştirin.

Geliştirici modunu nasıl etkinleştireceğinizi bilmiyorsanız yazının sonundaki videoyu izleyebilirsiniz.

Geliştirici seçeneklerinde USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin.

Cihazınızda OEM Kilit Açmayı etkinleştirin.

Telefonunuzu bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

Açılır pencereden cihazı seçin ve betayı yüklemek için onaylayın.

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