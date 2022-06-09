Android 13 Beta 3 çıktı! İşte yenilikler - Haberler

Google, her yeni güncellemeyle birlikte Android'e yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bugün de birçok yeniliği beraberinde getiren Android 13 Beta 3 çıktı. Önceki sürümlerden farklı olarak burada kararlı ve stabil çalışmanın ön planda tutulduğu belirtildi. Peki başka hangi özellikleri getiriyor?

Android 13 Beta 3 çıktı: Artık daha stabil!

Bugün itibariyle Android 13 Beta 3 yayınlandı. Google tarafından yapılan açıklamaya göre beta 1, beta 2 ve beta 2.1 sürümlerine kıyasla burada yenilik anlamında fazla bir şey görmeyeceğiz. Fakat seleflerinde yaşanan bir çok problem çözüldüğü için beta kullanıcılarının mutlaka indirmeleri tavsiye ediliyor.

Genellikle Google'ın kararlı sürüm olarak paylaştığı güncellemeler, nihai sürüme en yakın versiyonu oluyor. Yani bugün yapılan paylaşım, aslında akıllı telefonlarımıza göreceğimiz Android 13 işletim sistemiyle oldukça benzer olacak.

Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Beta sürüm nasıl kurulur? Tüm adımlar

Android 13 beta sürümünü kurmanın en kolay yolu, Android Beta programına kaydolmaktır. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Fakat tercihen kullanmadığınız bir cihazda bu işlemi gerçekleştirmeniz öneriliyor. Zira bazı yazılım problemleri ile karşılaşabilirsiniz.

Burayı tıklayarak Android Beta programına kaydolmak için ilgili siteye gidin.

Giriş yaptığını telefonla ilişkili Google hesabında oturum açın.

Uygun cihazlarınız seçeneğine ilerleyin.

Beta programına kaydettirmek istediğiniz cihazı bulun.

Kaydol butonuna tıklayın.

Kablosuz indirmeyi kabul etmek için telefonunuzdan onay verin.

Android 13 beta sürümünü yüklemek için aynı zamanda Android Flash Tool özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Burayı tıklayarak Android Flash Tool sitesine gidin.

Sitenin tarayıcınızda ADB'ye erişmesine izin verin.

Telefonunuzda Geliştirici Seçeneklerini etkinleştirin.

Geliştirici modunu nasıl etkinleştireceğinizi bilmiyorsanız yazının sonundaki videoyu izleyebilirsiniz.

Geliştirici seçeneklerinde USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin.

Cihazınızda OEM Kilit Açmayı etkinleştirin.

Telefonunuzu bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

Açılır pencereden cihazı seçin ve betayı yüklemek için onaylayın.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel