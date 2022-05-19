Android 12 tabanlı MIUI 13 bir modele daha geliyor! - Haberler

Android 12 tabanlı MIUI 13 bir modele daha geliyor!
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Xiaomi, MIUI 13 arayüzünün dağıtımına devam ediyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi aldı.
Xiaomi'nin ürün yelpazesi bir hayli geniş. Bu nedenle şirket, sürekli güncelleme haberleriyle karşımıza çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Google'ın Android 13'ü tanıtmasıyla çalışmalarını hızlandıran üretici, önümüzdeki birkaç ay içerisinde MIUI 13 dağıtım sürecini tamamlamak istiyor. Son olarak bir modele daha Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi geliyor.
Redmi Note 9T MIUI 13 güncellemesi alıyor
Xiaomi, Global ROM'u çalıştıran Redmi Note 9T için MIUI 13 güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. V12.5.8.0.RJEMIXM yapı numarasına sahip sürüm, Android 12'yi temel alıyor. Aynı zamanda güvenlik sorunlarını çözen Nisan 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor.
Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi!
MIUI 13, ilk etapta mi Pilot kullanıcıların için yayınlanacağını belirtelim. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise bir süre sonra genel kullanıma açılacak. 2021'in başlarında tanıtılan akıllı telefon kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 ile çıkmıştı. Cihazın önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen MIUI 13.5 arayüzünü de alması muhtemel.
Redmi Note 9T teknik özellikleri
– Ekran: 6.53 inç, FHD+ çözünürlük, Gorilla Glass 5
– İşlemci: Dimensity 800U (7 nm)
– Bağlantı: 5G
– Bellek ve Depolama: 4 GB / 64 GB ve 128 GB depolama
– Batarya: 5.000 mAh / 18W
– Arka Kamera: 48 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel
– Ön Kamera: 13 Megapiksel
– İşletim Sistem: Android 11
Xiaomi'nin MIUI 13 ikinci parti planı:
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.