Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu - Haberler

Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu
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OPPO, Haziran 2022 için ColorOS 12 güncelleme planını paylaştı. Peki bu ay hangi cihazlar ColorOS 12 güncellemesi alacak? İşte ayrıntılar...
Google'ın geçtiğimiz ay Android 13'ü tanıtmasıyla akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Halihazırda beta sürecinde bulunan yeni sürüm, yakın zamanda kararlı yapısıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan mevcut sürümlerin dağıtımı da devam ediyor. Son olarak OPPO, Haziran 2022 döneminde ColorOS 12 güncellemesi alacak modelleri paylaştı.
Haziran ayında ColorOS 12 güncellemesi alacak modeller
OPPO, haziranda Android 12 tabanlı ColorOS 12 güncellemesi alacak telefonları duyurdu. Buna kapsamda 2 model beta, 5 model ise kararlı sürümü almaya başlayacak. Aynı zamanda söz konusu planın kısıtlı bölgelerde geçerli olduğunu, ancak ilerleyen dönemlerde diğer pazarlara geleceğinin de bilgisini verelim.
ColorOS 12 beta güncellemesi alacak modeller
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23 Haziran'dan itibaren:
OPPO Reno 7 Z 5G (Endonezya)
OPPO F21 Pro 5G (Hindistan)
ColorOS 12 kararlı sürüm alacak modeller
15 Haziran'dan itibaren:
OPPO Reno 7 5G (Hindistan)
OPPO A96 (Hindistan)
OPPO K10 (Hindistan)
28 Haziran'dan itibaren:
OPPO Reno 10x Zoom (Hindistan)
29 Haziran'dan itibaren:
OPPO A76 (Hindistan)
Bunun dışında an itibariyle ColorOS 12 güncellemesi almaya başlayan modeller şöyle;
OPPO Find X3 Pro 5G
OPPO Find X2 Pro
OPPO Find X2 Pro Automobile Lamborghini Edition
OPPO Find X2
OPPO Reno 7 Pro 5G
OPPO Reno 6 Pro 5G
OPPO Reno 6 Pro 5G Diwali Edition
OPPO Reno 6 5G
OPPO Reno 6 Z 5G
OPPO Reno 5 Pro 5G
OPPO Reno 5 5G
OPPO Reno 5 Pro
OPPO Reno 5 Z 5G
OPPO Reno OPPO Reno 5
OPPO Reno 5 Marvel Edition
OPPO Reno 5 F
OPPO Reno 4 Pro 5G
OPPO Reno 4 Pro
OPPO Reno 4 Z 5G
OPPO Reno 4
OPPO Reno 4 F
OPPO Reno 3 Pro
OPPO Reno 3
OPPO F19 Pro+
OPPO F19 Pro
OPPO F19
OPPO F19s
OPPO F17 Pro
OPPO F17
OPPO A95
OPPO A94
OPPO A93
OPPO A74
OPPO A73 5G
OPPO A73
OPPO A54 5G
OPPO A53s 5G
OPPO A53
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? OPPO'nun ColorOS 12 güncellemesi için benimsediği politika nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.