Android 12 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geldi! - Haberler

Xiaomi, güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, son zamanlarda daha çok giriş ve orta segment modellerini güncellerken, diğer taraftan Android 11 ile piyasaya sürdüğü üst segment cihazlarını da Android 12'ye geçiriyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı.

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Xiaomi 12X, Android 12 güncellemesi aldı

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 12 serisinin uygun fiyatlı 12X modeli, Android 12 güncellemesi aldı. Bilindiği üzere cihaz, serinin diğer üyelerinin aksine kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 sürümüyle çıkmıştı. Xiaomi bu kapsamda bir süre önce Avrupa ROM'u çalıştıran modeller için güncellemeyi yayınladı.

Android 12 güncellemesi, V13.0.2.0.SLDEUXM yapı numarasına sahip ve 3,1 GB boyutunda. Ayrıca Nisan 2022 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor. Son olarak yeni sürümün ilk etapta mi Pilot kullanıcılarına geldiğini, herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Xiaomi 12X teknik özellikleri