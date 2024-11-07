Üye Girişi
Haberler

Andız Kozalaklarının Yeniden Hayat Bulduğu Pekmez Atölyesi

Andız Kozalaklarının Yeniden Hayat Bulduğu Pekmez Atölyesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüşüyor. Antalya'nın Akseki ilçesindeki kadınlar, imece usulü çalışarak ek gelir elde ediyor ve yıllık ortalama 2 ton pekmez üretiyorlar.

Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra 15 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 1500-2 bin rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, civar mahallelerde yaşayan aileler için ek gelir oluyor.

Pekmez yapımı için yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, kadınlar tarafından imece usulüyle kırılıyor. Günlerce süren çalışma sonunda hazırlanan andız pekmezinin kilosu 200-250 lira arasında satılıyor.

Kuyucak Mahallesi'nde pekmez üreten Fatma Duran, AA muhabirine, andız ağaçlarının kozalaklarını topladıklarını, kırma makinesinde kırdıktan sonra 2 gün süreyle şırahanede ıslattıklarını söyledi.

Islanan kozalakların şırasını aldıktan sonra tavalara döktüklerini anlatan Duran, "Bu pekmezi yapması kolay değil. Pekmez yapımına geçmek için bir gün öncesinden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Saat 03.00'te kalkıyoruz. Hazırlamış olduğumuz tavaların altını ateşliyoruz. Tavalardaki şıraları yaklaşık 120 derece ısıda kaynatıyoruz." dedi.

Kaynatma işleminin yaklaşık 15 saat sürdüğünü dile getiren Duran, "Kaynattıktan sonra kıvamını takip ederek tavaları indiriyoruz. 5 kilodan 1 kilo pekmez çıkar. Yıllık ortalama 2 ton andız pekmezi üretiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

Parmak sallayarak devlete tehditler savuran DEM Partili isim hakkında soruşturma

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan 'Cesedi neden parçalamadın' sorusuna pes dedirten yanıt

"Cesedi neden parçalamadın" sorusuna verdiği yanıt saç baş yoldurur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.