Andırın'da kartpostallık manzara - Haberler

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Andırın'da kartpostallık manzara

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Andırın'da kartpostallık manzara

Kahramanmaraş'ta Kesik Barajı Çınargeçidi eşsiz doğası ve manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta Kesik Barajı Çınargeçidi eşsiz doğası ve manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Andırın ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Kesik Barajı Çınargeçidi doğal güzellikleri ve serin havasıyla doğa severlerin ilgisini çekiyor. Doğaseverler, "Burada harika manzaralar var ve görselliği ile kendine hayran bırakıyor" dedi.

(Fazilet Çomruk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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