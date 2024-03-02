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ANDA Arama Kurtarma Ekipleri Dörtyol'da Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu

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ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Portakal Çiçeği Anaokulu'nda öğrencilere acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlattı ve sorularını yanıtladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ANDA Arama Kurtarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Ekip, Portakal Çiçeği Anaokulu'nda bir araya geldiği öğrencilere acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.

Heimlich manevrasının önemini de anlatan ekip, çocukların sorularını yanıtladı.

Okul müdürü Ömer Burgaç, ekibe öğrencilere yönelik düzenledikleri eğitim programından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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