Arama kurtarma ekibinden Palancıoğlu'na ziyaret

Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) yöneticileri, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, dernek yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"ANDA üyelerinin birçoğu farklı mesleklerde olmasına rağmen ülkemizde olabilecek herhangi afete karşı, gönüllü olarak destek veriyorlar. Allah razı olsun. Afetlere karşı her alanda hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Rabbim afet göstermesin ama herhangi bir durumda da burada güzel bir ekip hazır."

Derneğin Kayseri İl Sorumlusu Şevket Doğan ise ANDA'nın 2014 yılında Suriye iç savaşının çıkmasıyla kurulduğunu belirtti.

İnsani yardım ve arama kurtarma üzerine faaliyet gösterdiklerini anlatan Doğan, ihtiyaç duyulduğu her an AFAD'a destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.