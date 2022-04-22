ANDA Arama Kurtarma ekibi, AFAD Akreditasyonu Sertifikası aldı - Haberler

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ANDA Arama Kurtarma ekibi, AFAD Akreditasyonu Sertifikası aldı

AA - Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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ANDA Arama Kurtarma ekibi, AFAD Akreditasyonu Sertifikası aldı

ANDA Kardeşe Vefa Derneği bünyesinde kurulu Bursa merkezli arama kurtarma ekibine, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Akreditasyonu Sertifikası verildi.

BURSA (AA) - ANDA Kardeşe Vefa Derneği bünyesinde kurulu Bursa merkezli arama kurtarma ekibine, Afet ve Acil Durum Yönetimi (Afad) Başkanlığı Akreditasyonu Sertifikası verildi.

ANDA Arama Kurtarma'dan yapılan açıklamaya göre ekip, kentsel arama kurtarma alanında gerekli bütün eğitimleri aldıktan sonra girdiği sınavı kazandı ve AFAD'ın kriterlerini tamamlayarak orta akredite sertifikası alma hakkını elde etti.

AFAD Başkanlığı Akreditasyonu Sertifika Töreni'nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sertifikasını alan ANDA Arama Kurtarma ekibi, deprem anında 150 gönüllü personelini en kısa sürede toplayıp gerekli ekipmanlarla bölgeye intikal edecek ve 72 saat boyunca çalışacak şekilde göreve hazır bulunuyor.

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AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

Arama Kurtarma, Bursa, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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