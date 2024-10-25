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And Parlamentosunda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu

And Parlamentosunda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu
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TBMM heyetinin Kolombiya ziyareti kapsamında, And Parlamentosunun 45. yıl dönümü törenlerinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM heyetinin Kolombiya ziyareti kapsamında, And Parlamentosunun 45. yıl dönümü törenlerinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Başkent Bogota'daki And Parlamentosu binasında gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan And Parlamentosu Başkanı Gustavo Pacheco, şunları söyledi:

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Yönetim kurulu olarak bir açıklama kaleme alacağız ve bunu parlamenter diplomasi çerçevesinde yayımlayacağız. Bu bildiriyi Türkiye'nin Kolombiya Büyükelçiliğine ileteceğiz ve diğer büyükelçilerimize de göndereceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Türkiye'de bize gösterilen sıcak misafirperverlik için de teşekkür ederiz. Saldırıda hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum."

Saygı duruşunun ardından And Parlamentosu 45. yıl dönümü törenlerine geçildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Kahramankazan Diplomasi Kolombiya Güncel Terör TUSAŞ

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