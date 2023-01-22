Anayola inen kurt sürüsü böyle görüntülendi Güncel Haberler Anayola inen kurt sürüsü böyle görüntülendi Erzurum'un Uzundere ilçesinde anayola inen kurt sürüsü cep telefonu ile görüntülendi. Anayola inen kurt sürüsü böyle görüntülendi ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde anayola inen kurt sürüsü cep telefonu ile görüntülendi. İlçede esnaflık yapan Ufuk Bilgiç isimli vatandaş evine gitmek üzere gece saatlerinde yola çıktığı sırada Dikyar Mahallesi yolunda Kurt sürüsüne denk geldi. Bilgiç, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Uzundere Erzurum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Anayola inen kurt sürüsü böyle görüntülendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.