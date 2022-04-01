Anayasa Mahkemesinin 60. kuruluş yılı kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu
AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Anayasa Mahkemesinin 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.
Anayasa Mahkemesinin 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve üyelerin katılımıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde "Anayasa Mahkemesi 60. Yıl Hatıra Ormanı" için ağaç dikim töreni yapıldı.
Törende, Başkan Arslan ve üyeler, isimlerinin yazılı olduğu fidanları dikti.
AA / Fırat Taşdemir - Güncel