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Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin mali denetimi Resmi Gazete'de

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin mali denetimi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin, CHP, MHP, DSP, Adalet Partisi, Gelecek Partisi ve Turan Hareketi Partisinin, 2017-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin, CHP, MHP, DSP, Adalet Partisi, Gelecek Partisi ve Turan Hareketi Partisinin, 2017-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, CHP ve Turan Hareketi Partisinin 2017, DSP, Adalet Partisi ve MHP'nin 2018, Gelecek Partisinin ise 2019 yıllarına ait mali denetimleri sonucu, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Turan Hareketi Partisinin mali denetiminde, partinin 2017 yılı geliri 1070 lira olarak kayıtlara geçti.

Gelecek Partisinin mali denetiminde ise 12 Aralık 2019'da kurulan partinin aynı yıl herhangi bir gelirinin bulunmadığı tespit edildi. Kararda, yeni kurulmuş bir partinin gelirinin bulunmamasının olağan olduğu kaydedildi.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Güncel Haberler

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