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Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman'ı ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman'ı ziyaret etti

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Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman'a ziyarette bulundu.

Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman'a ziyarette bulundu.

Yaşar, Kilis Adliyesinde Akman ve Kilis Baro Başkanı Mehmet Taşçı ile bir araya geldi.

Yaşar, ziyaretin ardından adliyenin konferans salonunda Kilis Barosu avukatları ve stajyerlerine "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Anayasa Mahkemesinin Hukukta Yeri ve Önemi" konulu seminer verdi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Anayasa Mahkemesi Kenan Yaşar Cumhuriyet Güncel Haberler

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