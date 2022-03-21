Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ın annesinin cenazesi defnedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Kenan Yaşar'ın vefat eden annesi Fevziye Yaşar'ın cenazesi, Çorum'un Mecitözü ilçesinde toprağa verildi.

Fevziye Yaşar'ın naaşı, Mecitözü Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Sarıdede Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Yaşar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bazı AYM üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AYM Başkanı Arslan, Kenan Yaşar ve aile üyelerine taziyelerini iletti.