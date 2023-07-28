Anayasa Mahkemesi Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar Sayfası Hizmete Açıldı

Anayasa Mahkemesi, Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar sayfasını internet sitesinde hizmete açtı. Sayfada, adil yargılanma, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim, ifade özgürlüğü gibi konu başlıklarına ilişkin emsal ihlal kararlarına ulaşılabiliyor.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar sayfası, Yüksek Mahkemenin internet sitesinde hizmete açıldı.

Yüksek Mahkemenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, internet sitesinde hizmete açılan sayfaya ilişkin, "Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisine önemli katkılar yapacağı düşünülen Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar sayfası internet sitemizde hizmete girmiştir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu sayfada, adil yargılanma, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim, ifade özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliği, mülkiyet, toplantı ve gösteri yürüyüşü, özel hayatın korunması, örgütlenme özgürlüğü, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, maddi ve manevi varlığın korunması, kötü muamele yasağı ile yaşam haklarına ilişkin konu başlıkları yer alıyor.

Sayfada, daha önce AYM tarafından verilmiş emsal ihlal kararlarına ulaşılabiliyor.