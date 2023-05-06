'Anayasa Mahkemesi Söyleşileri'nin üçüncüsü şampiyon güreşçilerin katılımıyla yapıldı

İnsan için gelişimin sonsuz bir yolculuk olduğu düşüncesinden yola çıkılarak düzenlenen "Anayasa Mahkemesi Söyleşileri"nin üçüncüsü Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün katılımıyla yapıldı.

İnsan için gelişimin sonsuz bir yolculuk olduğu düşüncesinden yola çıkılarak düzenlenen "Anayasa Mahkemesi Söyleşileri"nin üçüncüsü Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün katılımıyla yapıldı.

Anayasa Mahkemesinin internet sitesindeki açıklamaya göre, Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, üyeler, raportörler ve kurum personeli katıldı.

Milli güreşçiler, şampiyonalara nasıl hazırlandıklarını, hem spor hem de eğitim hayatlarındaki başarılarının sırrını, gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaşarak soruları yanıtladı.

Başkan Arslan, milli güreşçilere katılımları için teşekkür ederek günün anısına plaket verdi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.