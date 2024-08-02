Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfası erişime açıldı
Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasında yaşanan sorunlar giderildi ve sayfa erişime açıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Whatsapp kanalı aracılığıyla yapılan duyuruda, sorunların giderildiğini ve sayfanın erişime açıldığını duyurdu.
(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasında yaşanan sorunlar giderildi ve sayfa erişime açıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Whatsapp kanalı aracılığıyla yaptığı duyuruda Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasına erişimde yaşanan sorunların giderildiğini ve sayfanın erişime açıldığını açıkladı.