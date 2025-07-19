Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru: İlk Duruşma 4 Aralık'ta

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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na dair davada, Anayasa Mahkemesi'nin red kararı vermesi durumunda 12 sanığın yargılanacağı ilk duruşmanın 4 Aralık 2025'te yapılacağı bildirildi.

AYM TALEBİ REDDEDERSE İLK DURUŞMA 4 ARALIK'TA GÖRÜLECEK

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 isim hakkında hazırlanan iddianame kapsamında açılan davada, görevsizlik kararı veren Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi; kendisini görevli kabul eden istinaf mahkemesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin başvuruya olumsuz yanıt vermesi halinde, 12 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 4 Aralık 2025 günü saat 09.00'da görülmesine karar verdi.

Eda KOÇ/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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