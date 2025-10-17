Anayasa Mahkemesi'nden Tayfun Kahraman'a Yargılanma Hakkının İhlali Kararı

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin yargılanma hakkının ihlaline karar verdiği Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, "Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasıyla birlikte, yaşadığımız ve aylardır anlattığımız haksızlığın Anayasa Mahkemesi tarafından duyulduğunu, tüm hukuki süreci derinlemesine ele alan bir çerçevede konunun ele alındığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kararın uygulanmasına ilişkin herhangi bir endişemiz yok" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin yargılanma hakkının ihlaline karar verdiği Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi eşim Tayfun Kahraman 42 aydır cezaevinde. Anayasa Mahkemesi, 31 Temmuz 2025'te adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti, bizler de sizler gibi kararın yazılmasını ve yayınlanmasını bekliyorduk. Bugün Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasıyla birlikte, yaşadığımız ve aylardır anlattığımız haksızlığın Anayasa Mahkemesi tarafından duyulduğunu, tüm hukuki süreci derinlemesine ele alan bir çerçevede konunun ele alındığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kahraman, şunları kaydetti:

"Bu kararın uygulanmasına ilişkin herhangi bir endişemiz yok. Umudumuzu paylaşan ve büyüten tüm dostlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. Sürecin sağlıklı biçimde tamamlanmasını ve Tayfun'un bir an önce bizlere, dostlarına, mesleğine, öğrencilerine dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."