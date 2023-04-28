Anayasa Mahkemesi'nden "Kadının Evlenmeden Önceki Soyadı" Kararı: "Eşler Arasında Cinsiyet Temelinde Farklı Muamelenin Yapıldığı Açıktır…"

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nun “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir” düzenlemesini, “eşitliğe” aykırı değerlendirmesi ve oyçokluğu ile iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir" düzenlemesini, "eşitliğe" aykırı değerlendirmesi ve oyçokluğu ile iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, İstanbul 8. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, Türk Medeni Kanunu'nun "kadının evlenmeden önceki soyadını, evlendikten sonra kullanmasını" düzenleyen hükmünü iptal etti.

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir" düzenlemesinin iptaline karar verilmesini, şu gerekçelerle istedi:

"Erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkünken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı…"

Anayasa Mahkemesi, düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erkek, evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde, kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır…

… Ortak soyadının aile bağlarını korumanın zorunlu olduğunun, bu manada eşlerin ortak soyadı taşımamaları halinde aile bağlarının hiçbir şekilde korunamayacağının söylenmesi de zordur… Evlenmeden önceki soyadının, evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır."

Yüksek mahkeme, iptal kararının; Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.