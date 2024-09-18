Üye Girişi
Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden Hükümlüye Gitar İzni: Hak İhlali Tazminatı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlünün gitarının verilmemesi nedeniyle hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Hükümlüye 3.000 TL manevi tazminat ödenecek.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi'nin ceza infaz kurumunda hükümlüye gitarının verilmemesi nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü, gitarının verilmemesi üzerine yaptığı başvuruda koğuşta halihazırda bir enstrüman bulunduğu gerekçesiyle gitarına izin vermeyen İnfaz Kurumu'nun uygulamasının hatalı olduğunu belirterek hak ihlali için tazminat davasında bulundu. Anayasa Mahkemesi hükümlüyü haklı buldu.

Buna göre; Anayasa Mahkemesi; Adli yardım talebinin kabulüne, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alman maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine, başvurucuya net 3.000 TL. manevi tazminat ödenmesine, ödemenin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına oybirliği ile karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Anayasa Mahkemesi İnsan Hakları Politika Güncel Hukuk

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı!

 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo

İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo

 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı

THY uçağında kabin ekibini çileden çıkarmıştı! O yolcu hakkında karar verildi
Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Spagetti Köfte tarifi! En güzel Spagetti Köfte tarifi! Spagetti Köfte tarifi nasıl yapılır? Spagetti Köfte için malzemeler! MasterChef Porçini Mantarlı Ravioli tarifi! En güzel Porçini Mantarlı Ravioli tarifi! Porçini Mantarlı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Porçini Mantarlı MasterChef Tagliatelle Alla Bolognese tarifi! En güzel Tagliatelle Alla Bolognese tarifi! Tagliatelle Alla Bolognese tarifi nasıl yapılır? Tagliatelle MasterChef Tagliolini Burro E Tartufo tarifi! En güzel Tagliolini Burro E Tartufo tarifi! Tagliolini Burro E Tartufo tarifi nasıl yapılır? Tagliolini Bursa elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Mudanya, Gürsu, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef Çikolatalı Ravioli tarifi! En güzel Çikolatalı Ravioli tarifi! Çikolatalı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Çikolatalı Ravioli için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Şahinbey, Nurdağı, Nizip elektrik kesintisi listesi MasterChef Cannelloni tarifi! En güzel Cannelloni tarifi! Cannelloni tarifi nasıl yapılır? Cannelloni için malzemeler! MasterChef'ten En Güzel Maltagliati All'Arrabbiata Tarifi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Karabağlar, Bayraklı, Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Akhisar, Kırkağaç, Demirci elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });