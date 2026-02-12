Haberler

Aym, Boşanma Davasının Reddi Sonrası "Bir Yıl" Süre Şartını Anayasa'ya Uygun Buldu

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki evliliğin temelden sarsıldığına dair düzenlemenin iptali istemini geri çevirdi. Boşanma davalarının reddi sonrası bir yıl geçmesi durumunda ortak hayat yeniden kurulamazsa, evlilik birliğinin sarsılmış sayılmasına ilişkin hüküm Anayasa'ya aykırı bulunmadı.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki, boşanma davası reddedildikten sonra kararın kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesine rağmen ortak hayat yeniden kurulamazsa evliliğin temelden sarsılmış sayılacağı ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceği hükmünün iptal istemini reddetti.

Ankara 18. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "…bir yıl…" ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Aile Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun, "Evlilik birliğinin sarsılması" başlıklı 166. maddesindeki, "Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir" fıkrasındaki "... bir yıl.." ibaresinin iptaline karar verilmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini bugünkü Genel Kurul gündeminde esastan görüştü.

Yüksek Mahkeme, boşanma davasının reddi halinde, kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
