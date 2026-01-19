Aym, Gazeteciye Verilen Tazminat Cezasını "İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlali" Olarak Değerlendirdi

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), gazetecinin yaptığı haber nedeniyle tazminat ödemesi kararını ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali olarak değerlendirdi. AYM, başvurucuya 34 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Konuya ilişkin bireysel başvuru kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre bir internet haber sitesinin sahibi gazeteci Gençağa Karafazlı "FETÖ itirafçısı Rize'de müdür oldu", "FETÖ'den yargılandı ödüllendirildi" ve "AKP'li başkanın eşi ile ilgili habere yasak" şeklinde haberler kaleme aldı. Bunun üzerine haberde ismi geçen E.T, onur ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Karafazlı aleyhine manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, yargılama sonunda manevi tazminat istemini kısmen kabul etti.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı uygun bulmasının ardından gazeteci Karfazlı, AYM'ye ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu.

AYM, yaptığı değerlendirme sonucunda Karafazlı'nın ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme'nin kararında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Somut olayda haberlere konu olan davacı İ'nin siyasi bir kimliği varken eşi E.T. bir kamu bankasında şube müdürüdür. Bu sebeple yerel basın tarafından davacıların konumu itibarıyla faaliyetleri ve eylemleri yakından takip edilmektedir. Buna göre davacılara yönelik eleştiri sınırlarının daha geniş olduğunu kabul etmek gerekir. Bu nedenle davacıların izleneceğini, hakkında haberler yapılacağını, ağır eleştirilerde bulunulabileceğini öngörmesi ve demokratik çoğulculuk açısından bunlara daha fazla tahammül etmesi gerekir."

AYM, kararın bir örneğinin, ifade ve basın özgürlüğünün ihlaline ilişkin sonuçların ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderilmesine ve Karafazlı'ya 34 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.